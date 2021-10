Candioli Pharma riceve il Best Managed Companies Award 2021

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Candioli Pharma, per il secondo anno consecutivo, è tra le vincitrici del "Best Managed Companies" Award 2021, promosso da Deloitte per supportare e premiare le eccellenze italiane d'impresa, e giunto alla quarta edizione.

Strutturato su più criteri di valutazione, quali strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità, il prestigioso premio, simbolo d'eccellenza nella community del business mondiale, è stato assegnato da una giuria indipendente di esperti del mondo istituzionale e accademico italiano, che ha riconosciuto a Candioli Pharma un avanzamento e una crescita importanti di strategia e di vision nella gestione aziendale, consolidando i traguardi già raggiunti nell'anno più difficile dell'emergenza pandemica.

Il premio permette l'accesso al Programma di Elite Growth di Elite (Borsa Italiana), mette a confronto i partecipanti con importanti realtà aziendali italiane e player di alto livello e garantisce il coinvolgimento negli eventi di networking organizzati da Deloitte. "Avere ottenuto per il secondo anno consecutivo questo prestigioso riconoscimento mi rende ancora più fiero della squadra aziendale, che negli ultimi 12 mesi è cresciuta in termini di competenze e si è arricchita di nuove, elevate, professionalità" commenta Luca Cravero Candioli, general manager di Candioli Pharma, azienda con sede a Beinasco che si occupa della produzione di integratori veterinari e, prodotti per la cura e l'igiene. (ANSA).