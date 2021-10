Arte: alla Gam Sinfonia, suono e luce delle aurore boreali

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - Un gong, un sistema sonoro e una proiezione video su uno schermo specchiante: sono gli elementi di Sinfonia, installazione immersiva di Alessandro Sciaraffa, alla Gam di Torino fino al 9 gennaio, a cura di Sara d'Alessandro Manozzo.

Sinfonia esplora e rende tangibile la luce scintillante, con le infinite sfumature di colori e forme, e il suono generato dall'aurora boreale, catturato attraverso apparecchiature capaci di captare le basse frequenze. In questo caso suono e luce sono attivati dal visitatore che interagisce con il gong. "Ho lavorato a questa opera un anno e mezzo. Si può stare a guardare i bagliori di luce, come dei grandi dipinti che scorrono in uno spazio tempo, per poi farli esplodere con il gong", spiega l'artista che ha realizzato Aurora per Luci d'Artista Il progetto, scelto dalla Fondazione Torino Musei -Gam, ha vinto il bando Italian Council, programma di promozione internazionale dell'arte italiana della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, che prevede il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla promozione, produzione, conoscenza, diffusione della creazione contemporanea italiana in Italia e all'estero nel campo delle arti visive. Destinata alla collezione permanente della Gam, Sinfonia è esposta per la prima volta negli spazi del museo e si trasferirà in primavera nelle sale della Fondazione e Galleria Tse Art Destination, a Nur-Sultan, in Kazakhstan: rafforzerà così la relazione fra la città di Torino e la capitale kazaka, in occasione delle celebrazioni dei trent'anni di relazioni diplomatiche tra i due paesi. Il catalogo della mostra è anche in russo. (ANSA).