Carabinieri: nuovo comandante nucleo investigativo Asti

(ANSA) - ASTI, 14 OTT - Il tenente colonnello Vittorio Balbo è il nuovo comandante del reparto operativo dei carabinieri di Asti. Subentra al maggiore Maurizio Hoffman, che sostituisce Balbo al comando del Noe (Nucleo operativo ecologico) di Torino.

"Balbo è un grande conoscitore del Piemonte - spiega il comandante provinciale dei carabinieri di Asti, Pierantonio Breda -. La sua esperienza potenzierà le nostre capacità dì interlocuzione in altri comparti".

Balbo, laureato in Giurisprudenza, ha 50 anni ed è molto affezionato all'Astigiano perché la madre è di Serralunga di crea. "La mia ultima esperienza al nucleo investigativo è stata a Novara con un'operazione sulla criminalità organizzata russa specializzata in furti in appartamento - ricorda -. È stato emozionante soprattutto riconsegnare un anello di fidanzamento rubato a un'anziana". (ANSA).