Torino: affluenza in calo, alle ore 12 è del 9,6%

(ANSA) - TORINO, 03 OTT - Affluenza in calo a Torino per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Alle ore 12 è stata del 9,62%, in calo rispetto al 14,06% del 2016, quando però si votò nella sola giornata di domenica, e della media nazionale che è del 13,7%. (ANSA).