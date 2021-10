Seggi aperti in 152 Comuni Piemonte, anche Torino e Novara

(ANSA) - TORINO, 03 OTT - Seggi aperti dalle 7 di questa mattina, a Torino e in altri 151 Comuni del Piemonte, per il rinnovo di sindaci e dei Consigli comunali. Si vota fino alle 23 di questa sera e domani, dalle 7 alle 15. Al voto, tra i capoluoghi, anche Novara e altre 9 città con più di 15 mila abitanti, dove dunque è prevista la possibilità del ballottaggio al secondo turno. Chiamati alle urne oltre 1 milione e 184 mila elettori, le sezioni elettorali in tutta la regione sono 1.553.

A Torino la sfida più attesa, con tredici candidati sindaco sostenuti da trenta schede elettorali. La corsa alla successione a Chiara Appendino, la sindaca pentastellata che dopo un mandato ha deciso di non ricandidarsi, sembra però ristretta a tre candidati: Paolo Damilano, l'imprenditore civico sostenuto da tutto il centrodestra, Stefano Lo Russo, del centrosinistra, e Valentina Sganga, di M5s-Verdi.

Cerca invece il bis a Novara il sindaco uscente Alessandro Canelli, della Lega. Lo sfidano Nicola Fonzo (Pd), Sergio De Stasio (Azione), Mario Iacopino (Novara in Comune e M5S) e Paolo Vanoli (LIbertas).

Gli altri Comuni con più di 15 mila abitanti al voto in Piemonte sono nell'area metropolitana di Torino Beinasco, Carmagnola, Ciriè, Nichelino, Pinerolo, Rivalta e San Mauro; in provincia di Novara, Trecate; nel Verbano Cusio Ossola, Domodossola. (ANSA).