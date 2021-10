ANSA-SCHEDA/Amministrative in 152 Comuni, voto per 1,1 mln

(ANSA) - TORINO, 02 OTT - Domenica 3 ottobre e lunedì 4, fino alle ore 15, in 152 Comuni del Piemonte si va al voto per le Amministrative. Da eleggere sindaci e consigli comunali in 2 capoluoghi di provincia, Torino e Novara e altre 9 città con più di 15 mila abitanti - dove dunque è prevista la possibilità del ballottaggio al secondo turno. Chiamati alle urne oltre 1 milione e 184 mila elettori, le sezioni elettorali in tutta la regione sono 1.553. In 42 comuni c'è un solo candidato TORINO, 1098 NELLE LISTE - ll capoluogo regionale sceglie chi dovrà succedere alla sindaca pentastellata Chiara Appendino, cHe ha governato negli ultimi 5 anni. Il centrosinistra schiera Stefano Lorusso, sostenuto, oltre che dal Pd, da Moderati, Sinistra Ecologista, Art.1-Psi e due liste civiche; il centrodestra è con Paolo Damilano e la sua lista Torino Bellissima; il M5s candida Valentina Sganga; la coalizione delle sinistre Angelo D'Orsi. Ci sono altri 9 candidati a sindaco: Massimo Chiesi (Partito Comunista dei Lavoratori), Giuseppina Di Cristina (Torino Città futura e Partito Comunista), Paolo Alonge (3V), Roberto Salerno (Movimento Ambientalista Torino), Lorenzo Maria Varaldo (Divieto di licenziare), Ivano Verra (Italexit), Emilio Mazza (Torino Capitale d'Europa. Basta Isee), Davide Balducci (Partito Gay Lgbt+ - Partito Animalista), Ugo Mattei (Futura per i Beni Comuni).

NOVARA CANELLI CERCA IL BIS - Sono tutti uomini i 5 candidati alla carica di primo cittadino. Alessandro Canelli (centrodestra) è in corsa per la conferma, lo sfidano Nicola Fonzo (PD), Sergio De Stasio (Azione), Mario Iacopino (Novara in Comune e M5S) e Paolo Vanoli (LIbertas).

BEINASCO: QUATTRO IN CORSA - Sfida a quattro tra Emanuela Semperboni (PD, Azione, liste civiche), Dino Lombardi (M5S, Sinistra Popolare), Andrea Giuliana (Europa Verde), Daniel Cannati (centrodestra).

CARMAGNOLA: PD E M5 CANDIDATO UNICO - Il centrodestra sostiene la sindaca uscente Ivana Gaveglio; due gli avversari:; Roberto Frappampina, appoggiato da tre liste civiche e Angelo Elia che ha messo d'accordo PD e M5s oltre ad avere il sostegno di Sinistra Ecologista.

CIRIE': TRE SFIDANTI PER LA SINDACA -Si ripresenta la sindaca uscente Loredana Devietti Goggia, sostenuta da tre liste civiche e sfidata da Federico Ferrara (PD) Davide D'Agostino (centrodestra) e Francesco Silvestri (M5S).

NICHELINO: C'E' CANDIDATO NO GREEN PASS - Giampiero Tolardo, sindaco uscente, è il candidato del centrosinistra; cercano di spodestarlo Sara Sibona (M5S e 6 liste civiche), Nicola Emma (centrodestra) e Alex Farina, alla guida della lista No Green Pass.

PINEROLO: 17 LISTE, 355 CANDIDATI - A Pinerolo sono 17 le liste in corsa, 355 i candidati, 5 gli aspiranti sindaci, tra i quali il più giovane è il primo cittadino uscente, Luca Salvai, 41 anni (M5s e tre liste civiche). Gli altri 4 concorrenti sono Marco Gaido (Obiettivo Pinerolo), Giuseppe Spidalieri (indipendente di centrodestra), Giuseppino Berti (centrodestra e 5 liste civiche), Silvia Lorenzino (centrosinistra).

RIVALTA: AL VOTO DOPO MORTE DE RUGGIERO Comune al voto per la prematura scomparsa del sindaco Nicola De Ruggiero: in corsa il vicesindaco Sergio Muro (centrosinistra), Mauro Bange (centrodestra) e Fausto Fantò (centro).

SAN MAURO: SINDACO USCENTE SFIDATO DA EX ASSESSORA - A San Mauro il sindaco uscente Marco Bongiovanni (M5s e due liste civiche) è sfidato dall'ex assessora alla Cultura Giulia Guazzora, che ha vinto le primarie del centrosinistra. La candidata del centrodestra è Paola Antonetto, in corsa anche Riccardo Carosso, sostenuto da quattro liste civiche.

TRECATE: SINDACO CONTRO EX VICE E CANDIDATO PD-M5S Il sindaco uscente Federico Binatti (centrodestra) è sostenuto da 8 liste; lo sfidano Marco Uboldi (centrosinistra e M5s), l'ex vicesindaco Giorgio Capoccia, Stefano Longo, Isidoro Migliorati.

DOMODOSSOLA: CENTRODESTRA CON ALTRA CANDIDATA Il sindaco uscente Lucio Pizzi si ricandida ma senza l'appoggio dei partiti del centrodestra che puntano su Maria Elena Gandolfi; altri tre in corsa: Gabriele Ricci (Pd), Antonio Ciurleo (Città per tutti) e Giuseppe La Fauci (Sinistra per Domo e Buongiorno Domodossola). (ANSA).