Torino: Sganga (M5s) chiama al voto, non astenetevi

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Valentina Sganga, candidata sindaco di Torino per M5s-Verdi, ha chiuso la campagna elettorale con una cena multietnica nel Cortile del Maglio, al Balon, mandando ancora un appello ai torinesi indecisi "perché vadano a votare, non solo perché il voto è un diritto e un dovere civico ma perché questo è un momento delicato. Occorre che a gestire i futuri fondi del Pnnr vadano le persone giuste".

"Quello che mi preoccupa e che percepisco andando in giro per la città e l'astensionismo. Invece bisognerebbe che tutti capissero che i candidati non sono uguali - dice Sganga - e che questo è un momento storico importante. Un momento che presenta opportunità straordinarie che vanno prese al volo e con la giusta sensibilità. Per affrontare le sfide del futuro, la transizione ecologiche, le necessarie politiche ambientali e di contrasto alle nuove povertà servo persone giuste, capaci e preparate. Bisogna scegliere e scegliere bene. Chiara Appendino ha cominciato un lavoro importante che va portato avanti. Senza paura".

L'incontro si è chiuso con una diretta con Virginia Raggi e con i reciproci auguri e attestati di stima e fiducia reciproca.

(ANSA).