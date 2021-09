Champions: Bonucci 'gara da Juve', Chiellini 'avanti così'

(ANSA) - TORINO, 30 SET - "Una partita che si descrive con una sola parola: Juve": sui social, Leonardo Bonucci esulta così dopo il successo per 1-0 contro il Chelsea in Champions League.

"Vittoria sofferta. Vittoria di squadra. Avanti così", aggiunge su Instagram Giorgio Chiellini, entrato nel finale di gara per respingere gli assalti dei Campioni d'Europa in carica. "Questa è la Juve" il commento del difensore Danilo. "Grande risultato e spirito di squadra" si legge sui profili social di Szczesny.

