++ Lavazza punta sulla Cina, mille caffetterie entro il 2025 ++

(ANSA) - TORINO, 23 SET - Gruppo Lavazza e YUM China accelerano l'espansione delle caffetterie Lavazza in Cina e, nell'ambito della joint venture nata nel 2020, estendono la partnership anche alla distribuzione dei prodotti. L'obiettivo è quello di aprire mille caffetterie Lavazza in Cina entro il 2025. Alla futura crescita saranno destinati inizialmente 200 milioni di dollari. "Il settore del caffè in Cina presenta un enorme potenziale, ci sono vaste zone ancora inesplorate", commenta Antonio Baravalle, ceo del Gruppo Lavazza, che attraverso il rafforzamento della joint venture punta a diventare un marchio leader nel settore del caffè in Cina.

