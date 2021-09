Torino, Juric: "Abbiamo strameritato questa vittoria"

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Sono contento della prestazione, abbiamo concesso poco a una grande squadra come il Sassuolo e alla fine abbiamo strameritato questa vittoria. Quando colpisci dei pali o costringi gli avversari a dei salvataggi sulla linea, c'è poco da dire. Potevamo anche avere un po' più di cattiveria in più e sbloccare prima la partita". Lo ha detto Ivan Juric, parlando ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria in trasferta sul Sassuolo (1-0).

"I giocatori si sono messi a mia disposizione, stiamo lavorando bene e c'è un bel clima nella squadra. Se lavori bene, anche chi ha fatto meno bene negli anni passati può migliorare e dare di più in ogni partita", ha aggiunto l'allenatore dei granata. (ANSA).