Torino: Fi schiera i big, capolista assessore Tronzano

(ANSA) - TORINO, 16 SET - Per la lista a Torino in vista delle amministrative Forza Italia schiera i pesi massimi del territorio. Il capolista sarà l'assessore regionale al Bilancio e alle Attività Produttive della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, seguito al secondo posto dalla vicecapogruppo azzurra uscente in Comune, Federica Scanderebech, e al terzo dal capogruppo uscente, Raffaele Petrarulo. Viene poi ancora una donna, la manager Anna Battista, che alle precedenti amministrative fu candidata sindaco della lista civica Basta, successivamente confluita in Forza Italia. A seguire, l'altro vicecapogruppo in Comune, Domenico Garcea.

Gli attuali tre componenti del gruppo di Forza Italia in Sala Rossa sono così tutti ricandidati. E fra loro si inserisce una figura civica che conferma Forza Italia sempre più come "la casa dei moderati". Nell'elenco figurano anche persone come l'avvocato Beatrice Rinaudo figlia del magistrato, il campione mondiale di canottaggio Bruno Pasqualini, una cantante e un musicista: Valentina Gautier, che collabora con il Festival di Sanremo, e Valerio Liboni che ha creato l'Inno del Toro. Ma ci sono anche la fondatrice dell'associazione Puliamo Torino Adriana Gozzi e un politico come Guglielmo del Pero, cinque anni fa candidato per la lista civica Siamo Torino, oggi segretario cittadino e provinciale del Partito Liberale. E poi ancora medici, architetti, insegnanti, commercianti, impiegati, un carrozziere. La presentazione oggi a Torino davanti al Municipio, con un flash mob che ha visto in campo tutti i 240 candidati insieme al coordinatore regionale Paolo Zangrillo e quello cittadino Marco Fontana. (ANSA).