Torino: fino al 31 dicembre taxi al 50% per over75

(ANSA) - TORINO, 14 SET - Sui taxi torinesi tariffe dimezzate fino al 31 dicembre per le persone ultrasettantacinquenni, residenti nella città. E' la possibilità offerta dai buoni viaggio del Comune sui mezzi di Taxi Torino, la cooperativa che conta 1.420 soci, nata dalla fusione di Radio taxi 5730 e Pronto taxi 5737. Il limite massimo dello sconto è di 20 euro per ogni tratta.

Per usufruire delle speciali tariffe gli over75 dovranno soltanto inserire il codice fiscale e i riferimenti del documento di identità oppure autenticarsi con SPID.

(Informazioni su https://servizi.torinofacile.it/buoniviaggi/).

Taxi Torino garantisce la copertura dell'intera area metropolitana h24 per 365 giorni all'anno senza interruzioni.

(ANSA).