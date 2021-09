Calcio: Torino; Djidji operato al naso, Belotti lavora a parte

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Il difensore del Torino Koffi Djidji si è sottoposto ad intervento chirurgico al naso per ridurre la frattura alle ossa. L'operazione è stata eseguita dal professor Tubino ed è perfettamente riuscita.

Belotti intanto continua a seguire un programma differenziato. Tabella personalizzata anche per Izzo e Verdi, lavoro metabolico per Zaza. I granata torneranno in campo domani: il prossimo impegno per la squadra di Ivan Juric è fissato per venerdì a Reggio Emilia contro il Sassuolo. (ANSA).