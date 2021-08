Scoperta una nuova falena nel Parco Val Grande

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 30 AGO - Scoperta per la prima volta nel parco nazionale della Val Grande la falena che si traveste da vespa per ingannare i predatori. Si tratta Pennisetia hylaeiformis, della famiglia Sesiidae. nel Parco Nazionale Val Grande, l'area selvaggia che si trova tra l'Ossola e il Verbano. ''Si tratta di una falena a volo diurno - spiegano i ricercatori al lavoro nel parco, l'area selvaggia nel nord del Piemonte - i suoi bruchi si alimentano di piante di lampone selvatico. Sulle Alpi sono presenti 54 specie di Sesiidi, molte sono rare o localizzate e alcune non sono più state osservate. In Piemonte sono presenti osservazioni di 11 specie, mentre nel Parco Nazionale Val Grande ad ora non era ancora stata segnalata nessuna specie''.

E' stata la ricercatrice polacca Marta Skowron Volponi, che si dedica a questo gruppo di lepidotteri da 7 anni. ad osservare per la prima volta la Pennisetia hylaeiformis nel Parco. (ANSA).