Vaccini: Reale Mutua raddoppia giorni accesso diretto 12-19

Al centro vaccinale di Reale Mutua a Torino raddoppiano i giorni nei quali è possibile l'accesso diretto senza prenotazione per i bambini e ragazzi di tutto il Piemonte di età compresa tra i 12 e 19 anni.

Oltre a domani 6 agosto è prevista così anche un'altra giornata sabato 7 agosto, e i posti messi a disposizione salgono da 300 a 1.000. I giovani interessati potranno presentarsi direttamente dalle 8 alle 21 in via Carlo del Prete 28/c. Sono disponibili 500 dosi al giorno, e il vaccino somministrato sarà quello di Moderna.