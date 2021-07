La notte che verrà, installazione itinerante lungo la Dora

(ANSA) - TORINO, 29 LUG - Tutti con il naso all'insù, lungo la Dora, dove è stata accesa l'installazione luminosa e sonora itinerante 'La notte che verrà', realizzata per illuminare la partenza dei 19 progetti vincitori del Bando Europeo ToNite (www.tonite.eu).

Una performance che si svilupperà lungo tutte le sponde della Dora che vedrà fasci di luce incontrarsi, incrociarsi e scambiarsi in un percorso luminoso come simbolo dei rapporti, delle storie, degli incontri, delle strade tra le persone e gli abitanti dei quartieri che lambiscono la Dora.

I fasci saranno accompagnati dalla voce della Dora stessa prestata da una giovane attrice e cantante, Chiara dello Iacovo.

È una Dora giovane che guarda avanti e che accompagna il pubblico in un viaggio luminoso e sonoro intorno al fiume per spiegare come sarà la notte che verrà. Quella del futuro di questa città che è stata ripensata e ridisegnata dai progetti del bando ToNite e da tutte le persone, le associazioni e gli enti che vi hanno partecipato. Una notte nuova vivibile, sicura, multiculturale, di unione di intenti e di scambi e quindi di progetti.

'La notte che verrà' è un'installazione itinerante lungo la Dora, promossa da Città di Torino e realizzata, con la direzione artistica di Stefano Pesca, da Hello Tomorrow, Beit Company, Consiste, Fondazione Fitzcarraldo con il sostegno di Iren e la sponsorizzazione tecnica di Regis Motors e Trumen, nell'ambito del progetto ToNite. (ANSA).