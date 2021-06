Leonardo: Fiom, sciopero di un'ora a Caselle

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Questa mattina si sono tenute affollate assemblee sindacali dei lavoratori del sito Leonardo di Caselle al termine delle quali la rsu unitariamente ha indetto uno sciopero di un'ora che ha registrato un'altissima partecipazione. Lo rende noto la Fiom. Il sito Leonardo di Caselle è parte della Divisione Velivoli e occupa circa 1.600 lavoratrici e lavoratori tra operai e impiegati.

Le assemblee e lo sciopero sono stati indetti dalla rsu, insieme al blocco degli straordinari, per sollecitare l'azienda a una discussione sul premio di risultato - che deve essere erogato a luglio - il cui importo potrebbe subire una decurtazione importante per effetto di indicatori finanziari di cui, a oggi, l'azienda non ha fornito dati alle organizzazioni sindacali. In ogni caso non è accettabile penalizzare chi nel corso della pandemia non si è mai fermato consentendo con il proprio impegno la continuità delle produzioni, applicando i protocolli di sicurezza, riducendo al minimo le ferie estive e utilizzando ferie e permessi personali per garantire la necessaria rotazione ed esponendosi ai rischi sanitari. (ANSA).