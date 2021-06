Operaio funivia, "non è colpa nostra, altri i responsabili"

(ANSA) - STRESA (VCO), 01 GIU - "Noi operai siamo convinti che non c'entriamo nulla, dicono che ci dovevamo rifiutare di mettere i ceppi, ma noi prendiamo ordini dal caposervizio e nessuno si aspettava un pericolo del genere". Lo ha spiegato Emanuele Rossi, un operatore della funivia del Mottarrone, che era in servizio quel 23 maggio e le cui dichiarazioni a verbale sono già agli atti dell'inchiesta e contenute nell'ordinanza del gip. Rossi ha aggiunto: "i ceppi, come ho spiegato agli inquirenti, erano su da 3 settimane". (ANSA).