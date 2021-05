AmiCorti Film Festival, in giuria Haggis e Bova

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Terza edizione per l'AmiCorti International Film Festival, il giovane premio cinematografico che si svolge dal 14 al 19 giugno tra le colline di Peveragno e che accoglie giovani talenti e grandi nomi della settima arte.

Il festival, direttrice Artistica Ntrita Rossi, presenterà una ricca selezione di corti e lungometraggi, premiata da una giuria d'eccellenza nelle diverse categorie: Miglior Corto, Miglior Corto d'Animazione - Pevecorto, Miglior Videoclip - Amiclip e Miglior Lungometraggio - Amifilm. Della giuria, presieduta da Paul Haggis, sceneggiatore, produttore cinematografico e regista canadese, 2 volte Oscar, fanno parte l'attore e regista italiano Raoul Bova; l'attore statunitense Edi Mue Gathegi; Paolo Manera, critico cinematografico, direttore Film Commission Torino Piemonte; Gabriella Wright, attrice inglese co-fondatrice insieme a Deepak Chopra del movimento "Love in Action"; Burak Hakki, attore turco; Roger Rueff, scrittore e drammaturgo statunitense; la regista haitiana Wendy Desert; Nana Ghana, attrice, regista e scrittrice afroamericana; Rajniesh Duggall, attore e regista indiano; Vicky Bafataki, archeologa, conduttrice e regista di BCI Media, docente di Bioetica; Milena Viassone, presidente del corso di Laurea Magistrale in Direzione d'Impresa, Marketing e Strategia all'Università di Torino; Evangelos D. Protopapadakis, membro del Consiglio del Comitato di Bioetica e Deontologia dell'Università Nazionale e Kapodistriana di Atene; e Giuseppe Tardivo, docente onorario di Economia e Gestione delle Imprese all'Università di Torino. Poltrona d'onore al presidente Onorario del Festival, Gisella Marengo, produttrice cinematografica, già presidente di giuria nella scorsa edizione.

(ANSA).