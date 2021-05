Golf: Montali, "Open femminile risultato di grande lavoro"

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Cominciamo a vedere i frutti di questi anni di lavoro dietro le quinte. Dalla Ryder Cup 2023 - il cui campo è già pronto - al Ladies Italian Open, che torna a disputarsi 7 anni dopo l'ultima volta e si inserisce perfettamente nel progetto 'Golf è donna' che ci sta dando grande soddisfazione". Così Gian Paolo Montali, direttore del Progetto Ryder Cup 2023, nel corso della conferenza stampa di presentazione della 25esima edizione del Ladies Italian Open che si giocherà dal 28 al 30 maggio a Fubine Monferrato (Alessandria), per la prima volta in Piemonte.

Il cammino dell'Italia verso la Ryder Cup del 2023, in scena al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), procede. E i risultati cominciano a vedersi anche in termini di tesserati, in aumento. "Rispetto al mese di maggio 2020 - ha aggiunto Montali - oggi possiamo contare 3.000 donne tesserate in più e questo ci fa ben sperare. Anche i circoli 'punti rosa', inseriti nel progetto 'Golf è donna', dai 12 iniziali sono diventati 64. Siamo felici e cominciamo a vedere la vera eredità di questo progetto. Dopo la Ryder Cup 2023, nel 2024 tireremo le somme. Ma quello che stiamo facendo è un lavoro mirato per la crescita del golf nel nostro Paese. E l'Open femminile ne è la dimostrazione". (ANSA).