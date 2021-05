Fumetti: in Italia una collana di opere inedite di Matsumoto

(ANSA) - TORINO, 15 MAG - Arrivano in Italia una serie di libri per scoprire le opere e l'arte di Leiji Matsumoto, il 'papà' di Capita Harlock e altri iconici personaggi.

L'Associazione Culturale che porta il suo nome e ha l'obiettivo di promuovere e diffondere nel nostro Paese la conoscenza e il valore artistico del grande autore giapponese, pubblicherà, infatti, una selezione di sue opere, una collana per approfondire le mille sfaccettature del poliedrico mangaka.

Da giugno, il 9 di ogni mese, saranno disponibili nelle fumetterie e online alcuni dei titoli più importanti del Maestro, ancora inediti in Italia al grande pubblico. Ad aprire la collana saranno l'opera di esordio da professionista di Matsumoto, 'Le avventure di un'ape', realizzata nel 1954, e il primo volume di 'Sexaroid' capolavoro fantascientifico del 1968 che si completerà nei mesi di luglio e agosto. Tra i titoli previsti, le opere giovanili più rappresentative dell'autore, alcune storie inedite di Capitan Harlock e 'Miraizer Ban', altra pietra miliare che definisce compiutamente il concetto di tempo alla base del Leijiverse. Il programma di questo nuovo progetto dell'Associazione verrà presentato il 27 maggio in diretta Facebook. (ANSA).