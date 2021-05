Cento gol con Juve, CR7 'orgoglioso e contento per Dybala'

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - "E' sempre una sensazione speciale raggiungere i 100 gol per la mia squadra: sono orgoglioso di questo numero e felice per aver aiutato la Juve": così Cristiano Ronaldo festeggia la tripla cifra di reti raggiunta con la marcatura di Reggio Emilia. E non è l'unico ad aver centrato quota 100: "Felice per aver visto Dybala raggiungere anche il suo centesimo traguardo, congratulazioni" aggiunge il portoghese su Instagram. La Juve resta in corsa per la Champions, anche se tutte le concorrenti hanno vinto: "Dobbiamo mantenere l'attenzione e andare avanti per i punti che mancano - spiega CR7 - e c'è ancora tanto in gioco: continueremo a lottare per i nostri obiettivi, fino alla fine". (ANSA).