Teatro: burattini e marionette in vetrina a Tortona

(ANSA) - ALESSANDRIA, 08 MAG - A Tortona (Alessandria) per la Festa di Santa Croce si celebra, con una mostra estesa a tutti i negozi della città, la famiglia Sarina. Dinastia di artisti popolari, attivi fin dalla metà dell'Ottocento con burattini, marionette e pupazzi, ha raccontato storie della tradizione, miti e leggende. Ultimo erede fu Peppino Sarina, considerato uno dei maggiori interpreti del teatro di figura della tradizione italiana. A lui è dedicato l'Atelier di Palazzo Guidobono.

Al teatro di figura è dedicata l'esposizione che apre oggi.

"Una mostra insolita e singolare - spiega il Comune di Tortona - sia per il luogo in cui si svolge, le vetrine dei negozi del centro, sia per le opere esposte, che sono la particolarità dell'iniziativa: tutte provenienti dalla ricca raccolta artistica dedicata al teatro di figura, unica nel suo genere, di proprietà dell'associazione Sarina. Sono burattini e marionette, pupi e libri, materiali di scena, fondali, manifesti, fotografie; oggetti di alto valore, frutto del lavoro e dell'inventiva di celebri artisti burattinai". Saranno esposti fino al 23 maggio. (ANSA).