Università Torino, 700 futuri medici alla prova su manichini

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - Sono oltre 700 gli studenti di Medicina coinvolti dall'inizio dell'anno, in presenza, nei tirocini del Centro Simulazione Medica Avanzata (Csma) della Scuola di Medicina dell'Università di Torino. Dal primo marzo al 16 aprile, 360 studenti del IV anno della Scuola di Medicina hanno frequentato un tirocinio di Metodologia clinica per acquisire abilità pratiche e comunicative nella semeiotica medica, che si occupa del rilievo e della valutazione dei sintomi diagnostici. E ora, dal 19 aprile, gli stessi ragazzi stanno frequentando il tirocinio professionalizzante di Emergenze, che si concluderà il 27 maggio, e ha l'obiettivo di formare giovani medici in grado di salvare vite. Dal 31 maggio, toccherà, invece, a 360 studenti del III anno della Scuola di Medicina prendere parte ai tirocini di Metodologia clinica.

Inaugurato nel giugno 2019, il Csma si trova nella ex Palazzina di Odontoiatria nel cuore della Città della Salute - Molinette, in corso Dogliotti. È rivolto alle studentesse e agli studenti dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e a quelli di Scienze Infermieristiche. Realizzato grazie al contributo della Compagnia San Paolo, è collocato in uno spazio di circa 200 metri quadrati.

"Un centro di simulazione medica è un luogo dove è possibile, come una palestra, imparare tutta la semeiotica fisica e tecnologica per quanto riguarda l'esame obiettivo del paziente.

È dedicato alla preparazione degli studenti di medicina, delle scuole sanitarie e degli specializzandi. Qui si possono acquisire tutte le tecniche invasive e non invasive, su manichino, creando degli scenari realistici di malattie e patologie", spiega il direttore del Csma Franco Veglio del Dipartimento di Scienze Mediche.

La soddisfazione degli studenti registrata dai questionari è altissima, per il 66,9% ha ottenuto il voto massimo. (ANSA).