Il 5 maggio, all'Accademia Albertina versione a più voci

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - L'Accademia Albertina di Belle Arti ospita la presentazione in streaming del progetto 'Il 5 maggio' in una versione inedita dell'ode, realizzato dall'associazione culturale Le vie del tempo per il bicentenario della morte di Napoleone.

L'associazione Le vie del tempo si occupa di divulgazione e ricostruzione storica e collabora con enti quali la Fondazione Ordine Mauriziano, i Musei Reali, la Villa Reale di Marlia, la Reggia della Venaria Reale, l'Opera Pia Barolo Il poema, il cui incipit spetta a Manzoni, appena disturbato dalla sua governante, viene poi, via via, declamato da membri dell'associazione che rappresentano diversi "caratteri della società": dal militare, che dietro alle aquile imperiali aveva percorso mezza Europa, alla donna in lutto, che piange la perdita di chi dal fronte non era più tornato. Personaggi, quasi scaturiti dalla mente di Manzoni, colti in un momento della loro giornata, "quel momento" in cui hanno saputo della morte di Napoleone. Dal sacerdote, intento alla preghiera, a cui fa eco la dama che sgrana il rosario, alla visitatrice di un museo, una lavandaia interrotta nelle sue faccende sino una musicista colta durante i suoi esercizi e in ultimo un gentiluomo che commenta la notizia leggendo la Gazzetta di Milano, come lo stesso Manzoni. (ANSA).