Toro si allena, mediana da inventare per il Parma

(ANSA) - TORINO, 28 APR - Il Torino è tornato ad allenarsi, dopo il giorno di riposo concesso in seguito alla sconfitta contro il Napoli. Belotti e compagnia hanno lavorato al completo al Filadelfia, in vista della delicatissima sfida casalinga contro il Parma di lunedì.

Nicola, in vista della gara, dovrà inventarsi il centrocampo.

Mancheranno Mandragora e Verdi per squalifica, in settimana si faranno gli esperimenti: Baselli sembra favorito per il ruolo di regista, Linetty e Lukic sono in ballottaggio per affiancare Rincon. Domani nuova seduta di allenamento. (ANSA).