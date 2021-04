Covid: protesta fieristi, merce esposta ma non in vendita

(ANSA) - TORINO, 07 APR - Tornano i fieristi in piazza Vittorio a Torino. Sono una quindicina i banchi allestiti stamani con prodotti gastronomici, capi di abbigliamento, oggetti per la casa: la merce però è solo in esposizione e non in vendita. Si tratta infatti di una iniziativa simbolica per richiamare l'attenzione sui problemi in cui versa la categoria dopo 14 mesi di stop dovuti all'emergenza Covid.

"Avevamo detto che avremmo riaperto - spiega Simona Tagliaferri, presidente nazionale Afi-associazione fieristi italiani - e lo abbiamo fatto. Da troppo tempo non si lavora, e i ristori sono praticamente nulli. Ringraziamo comunque la questura e le istituzioni che ci hanno dato il permesso di svolgere questa manifestazione".

In piazza Vittorio è presente anche Enzo Macrì, presidente di Pil-partite Iva libere. (ANSA).