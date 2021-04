Covid: cade da finestra in rsa, tentato suicidio o fuga

(ANSA) - TORINO, 06 APR - In una casa di cura di Chieri (Torino) un uomo di 65 anni è caduto da una finestra, riportando gravi ferite. Due le ipotesi principali, al momento: un tentativo di suicidio o di scappare dalla struttura. Il caso è stato riferito dall'associazione 'Adelina Graziani contro la malasanità e per i diritti del malato'. "Questo è l'ennesimo episodio di questo tipo in questi mesi - spiega Rachele Sacco, vice presidente dell'Associazione - segno di un grande disagio di queste persone. Ovviamente non è un problema di Chieri, ma nazionale. L'incubo della morte e della malattia, l'impossibilità di uscire all'esterno e di ricevere visite hanno trasformato queste strutture in prigioni e aumentato in modo esponenziale la depressione degli ospiti". Secondo il vicepresidente Sacco e il presidente Riccardo Ruà "si deve prendere in serio esame lo stato di salute di queste persone anche sotto il profilo emotivo e valutare la possibilità di chi è già stato vaccinato di ricevere visite, di uscire, avere contatti sociali con parenti e amici in sicurezza. Si tratta di persone con un disperato bisogno di socialità". (ANSA).