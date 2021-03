Torino: aggiudicato bando per lo 'Chalet' al parco Valentino

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Un nuovo passo avanti per la riqualificazione e la riapertura dei locali nel parco torinese del Valentino. Questa mattina sono infatti state aperte le buste con le offerte per il bando per l'assegnazione dello 'Chalet', storica discoteca chiusa ormai da circa 4 anni. Alla gara, che partiva da una base d'asta di 46.600 euro, sono state presentate 5 offerte. Ad aggiudicarsela in via provvisoria, in attesa delle dovute verifiche, un'azienda che si occupa di ristorazione, la cui offerta è stata di 144.600 euro di canone annuo.

"L'approccio pragmatico sulla riqualificazione dei locali abbandonati del Valentino, iniziato con la mia delibera di indirizzo - sottolinea l'assessore all'Urbanistica, Antonino Iaria -, è stato vincente. E il Comitato di Gestione del parco, altro tassello importante, ha aiutato a dare una nuova visione del Valentino. Non posso che essere molto contento dei risultati ottenuti". (ANSA).