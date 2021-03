Commercio: Risparmio Casa cresce in Piemonte, 2 nuovi store

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Risparmio casa, la catena italiana con oltre 100 negozi dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona, inaugura due nuovi store in Piemonte, raggiungendo così un totale di 8 punti vendita nella regione: il 17 marzo a Serravalle Scrivia (3.000 mq), all'interno del centro commerciale Serravalle Retail Park e il 31 marzo ad Alessandria, 1.500 mq di area commerciale situati in Via Giordano Bruno 226.

Previsto l'inserimento di 30 risorse per ogni punto vendita.

"Siamo certi che queste due nuove aperture in Piemonte sapranno garantire un'offerta sempre all'insegna della qualità e del risparmio, capace di rispondere alle esigenze in continua evoluzione della nostra clientela . dichiarano da Risparmio Casa - Siamo molto orgogliosi di poter festeggiare questo doppio traguardo, simbolo di crescita e di una fiducia riscontrata sul territori (ANSA).