Università: corteo studenti Torino,un centinaio verso Campus

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Si è trasformata in un corteo, dopo l'occupazione dei giorni scorsi, la protesta degli 'Studenti Indipendenti' dell'Università di Torino contro il Proctoring, il software di controllo degli esami online previsto nel nuovo regolamento che in queste ore deve essere votato dall'ateneo.

"Contro Unito dei padroni 10 100 1000 occupazioni", è lo slogan che urlano gli studenti, circa un centinaio, mentre percorrono via Verdi. "Il Rettore ha delegittimato la nostra protesta", aggiungono dirigendosi verso il Campus Einaudi accusando il Magnifico di non averli voluti incontrare.

All'inizio della seduta del CdA dell'Ateneo, chiamato a votare il nuovo regolamento, il rettore Stefano Genua ha rimarcato dal canto suo che sulla vicenda sono state sentite tutte le parti in causa e che il nuovo sistema è stato approvato democraticamente dal Senato accademico. (ANSA).