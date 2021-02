Mostre: riapre World Press Photo, incontro con un vincitore

(ANSA) - TORINO, 04 FEB - World Press Photo 2020 riapre, a Palazzo Madama, dopo la serrata dei musei a causa dell'epidemia, e offre al pubblico l'occasione di dialogare con uno dei vincitori italiani. Da oggi, e fino a martedì 9 febbraio, sarà infatti possibile inviare, tramite i canali social di World Press Photo Torino, delle domande al cuneese Nicolò Filippo Rosso, terzo nella sezione storie della categoria Contemporary Issues del più importante concorso di fotogiornalismo al mondo.

Mercoledì 10 febbraio alle 17,15, sulla pagina Facebook dell'esposizione, è quindi previsto un incontro online con Rosso, insieme al giornalista Ilaria Blangetti e a Vito Cramarossa, presidente di Cime, realtà che organizza la tappa torinese della mostra, in questa ultima edizione nata in sinergia con la Fondazione Torino Musei. La conferenza online sarà un'occasione per rispondere alle domande del pubblico, parlare di lavori passati e futuri di Rosso e degli scatti attualmente esposti a World Press Photo: raccontano gli effetti della crisi politica e socio-economica in Venezuela e la migrazione dei venezuelani in Colombia.

World presso Photo 2020 è allestita fino al 19 febbraio, orario mercoledì e giovedì 11-19 e il venerdì 11-20. "E'stata prolungata per dare la possibilità a chi non l'avesse vista nell'autunno scorso di visitarla, in attesa, ovviamente, dell'edizione del 2021: i vincitori saranno proclamati a marzo", spiega Cramarossa. (ANSA).