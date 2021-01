Va dai carabinieri con della droga negli slip, arrestato

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - Emanava un fortissimo odore di marijuana il 28enne che si è presentato dai carabinieri per denunciare che la sua auto era stata rigata. Negli uffici della caserma di Rivoli, nell'hinterland torinese, è così scattata la perquisizione del giovane, che è stato arrestato.

Negli slip nascondeva sette grammi di stupefacente, oltre ad altre tre buste di marijuana in auto e dieci confezioni a casa.

In tutto sono stati sequestrati 614 grammi di sostanza stupefacente. (ANSA).