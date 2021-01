Scoppio Quargnento: parlano avvocati della difesa

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - Parlano gli avvocati della difesa, stamattina, al processo per la strage di Quargnento (Alessandria) del novembre 2019 in cui persero la vita tre vigili del fuoco. Come a ogni udienza, fuori dal tribunale ci sono i rappresentanti del sindacato Usb e i colleghi delle tre vittime, Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido.

Proprio i parenti di Candido li hanno aiutati a sistemare lo striscione che chiede l'ergastolo per I coniugi Gianni Vincenti e Antonella Patrucco, accusati di omicidio plurimo doloso aggravato. Il pm Enrico Cieri ha chiesto 30 anni. (ANSA).