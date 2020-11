Vino: 100mila euro per Romanée Conti Grand Cru, è record

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Centomila euro, diritti inclusi: è la cifra strepitosa a cui è stata acquistata una doppia magnum di Romanée Conti Grand Cru 1990. Il record della bottiglia più cara mai venduta in Italia è stato messo a segno durante l'asta di Vini pregiati e distillati di Aste Bolaffi. "Un lotto introvabile, considerando che il cru più celebre di questo Domaine è molto raro di per sé nel formato normale e che di doppie magnum in Italia se ne importa una ogni decade. Il 1990 è un'annata particolarmente prestigiosa", spiega Filippo Bolaffi, amministratore delegato dell'omonima casa d'aste. (ANSA).