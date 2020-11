Suona alla stazione dei Cc, "sono armato, arrestatemi"

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - "Arrestatemi, ho una pistola". Un uomo di 31 anni si è presentato, oggi all'alba, alla stazione dei carabinieri di Barriera di Milano. a Torino, dichiarando di essere armato.

I militari lo hanno immediatamente perquisito e hanno trovato nel suo zaino una pistola semiautomatica e 67 munizioni di diverso calibro.

L'uomo, che è stato arrestato, non ha voluto dire i motivi che lo hanno portato a consegnarsi ai carabinieri.

L'arma risulta rubata nel marzo 2018 da un'abitazione di Carmagnola ed è stata inviata ai Ris di Parma per verificare se è stata utilizzata per episodi criminali. (ANSA).