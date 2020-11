Covid: a Torino un Natale all'insegna della solidarietà

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - 'Questo Natale è un'altra storia'.

Torino sceglie la solidarietà come tema delle festività che quest'anno, a causa della pandemia, saranno vissute in modo diverso dal solito, per molti con difficoltà. E' a loro che ha pensato l'amministrazione comunale destinando i fondi tradizionalmente dedicati al Natale a una serie di azioni a sostegno di Torino Solidale. A partire dalla call to action 'Mettiamoci il cuore', raccolta fondi attiva dal primo dicembre al 6 gennaio attraverso la quale si potrà sostenere la rete che da mesi sta aiutando le famiglie in difficoltà.

"Quest'anno - sottolinea la sindaca Chiara Appendino - era necessario dare un segnale diverso. Sappiamo che per la nostra comunità è un momento particolarmente difficile e abbiamo voluto fare una scelta che mettesse al centro la capacità di essere solidale che questa città ha sempre dimostrato. Siamo certi che ci sarà una grande risposta". A supporto delle donazioni, alcuni artisti firmeranno 5 opere che diventeranno un messaggio di augurio e di speranza sotto forma di cartolina. (ANSA).