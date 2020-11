Violenza donne: 30 mila cartoline per promuovere numero 1522

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Una campagna di comunicazione con 30 mila cartoline distribuite nelle farmacie e 1200 manifesti per promuovere il numero 1522 e l'adesione all'iniziativa di Amnesty International '#Iolochiedo: il sesso senza consenso è stupro' con l'installazione di 18 banner sotto i portivi di piazza Vittorio. Sono alcune delle iniziative, nel rispetto delle norme imposte dall'emergenza sanitaria, con cui la Città di Torino celebra domani la Giornata Internazionale per l`Eliminazione della Violenza contro le Donne.

Sempre per venire incontro alla situazione attuale, la formazione su questi temi dedicata al personale comunale si è spostata online, mentre è in fase di progetto un corso con Università e forze dell'ordine per approfondire il tema del primo contatto, del colloquio e dell'accompagnamento ai centri antiviolenza. Per il progetto Recognize & Changeche previsti inoltre 4 video e mille 200 manifesti, per diffondere il messaggio anche attraverso Gtt. "Quest'anno - sottolinea l'assessore ai Diritti Marco Giusta - abbiamo intensificato la campagna di comunicazione relativa al 1522 perché è importante ricordare che i servizi di assistenza e contrasto alla violenza non sono fermi. La violenza maschile e di genere non è un fatto sporadico, un raptus, ma l'espressione di un sistema di potere strutturale alla nostra società, e che va affrontata non come un'emergenza, ma come una priorità politica e amministrativa".

(ANSA).