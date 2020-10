Cirio, test a tappeto ogni 15 giorni nelle Rsa del Piemonte

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - "Tutte le strutture per anziani del Piemonte saranno testate a tappeto ogni 15 giorni con il test antigenico rapido per il Covid-19, da ora fino a fine gennaio": lo ha annunciato questo pomeriggio in conferenza stampa il governatore piemontese Alberto Cirio.

"Garantiamo - ha rimarcato Cirio - che ogni 15 giorni in tutte le strutture, per un totale di 60 mila persone, faremo screening a tappeto con il tampone antigenico rapido. Lo facciamo saltando il passaggio delle Asl, attraverso il Dirmei, con l'appoggio della Protezione Civile, che da domani consegnerà tutti i test necessari per fare gli screening. E' un totale di 600 mila pezzi, i primi 52 mila dei quali vengono consegnati domani. Ringrazio tutte le Rsa, che oggi hanno formalizzato la loro disponibilità a essere il braccio operativo del Piano".

