Fondazione Crc stanzia 2,15 milioni di contributi

(ANSA) - TORINO, 23 SET - "In un momento di profonda difficoltà per tutta la nostra comunità, la Fondazione Crc continua nella sua attività di sostegno alle tante realtà attive in provincia di Cuneo". Lo afferma Giandomenico Genta, presidente della Fondazione Crc, che nei giorni scorsi ha deliberato 2,15 milioni di euro di contributi su quattro diverse iniziative.

Lo stanziamento principale, 1,2 milioni di euro, riguarda il Bando Patrimonio Culturale; 478 mila euro è lo stanziamento per il Bando Riattivare, che promuove e sostiene misure per il contrasto e la prevenzione delle fragilità e delle povertà.

Ammonta a 359mila euro il contribuito per gli eventi in programma nei prossimi mesi, mentre quello per il Bando EmergenzaCasa9 è di 86mila euro. "Un sostegno che punta in particolare sulla cultura, sull'innovazione tecnologica, sull'attivazione di energie in grado di assicurare nuovo sviluppo e sull'attenzione alle fragilità, oltre che sulla promozione del nostro territorio", conclude il presidente Genta.

(ANSA).