E' ufficiale, Higuain all'Inter Miami

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Adesso è ufficiale: l'Inter di Miami, club di cui è comproprietario David Beckham, ha annunciato con una nota sui propri social di aver ingaggiato Gonzalo Higuain, grazie a un accordo di cui non è stata specificata la durata.

Paul McDonough, Ceo e direttore sportivo della squadra di Miami, ha presentato così, sul sito del club, Gonzalo Higuain: "Siamo davvero onorati di aver raggiunto un accordo con Gonzalo, aggiungendo alla nostra rosa un goleador di esperienza e successo. Higuain ha spiccato nei migliori campionati e nelle migliori squadre del mondo. Abbiamo sempre detto che non vogliamo solo top player, ma anche brave persone per inseguire tutti insieme il sogno di scrivere la storia del calcio americano. Gonzalo ha tutte le qualità che cercavamo". Higuain vestirà la maglia numero 9. (ANSA).