Juventus: Zauli è il nuovo allenatore dell'Under 23

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - Lamberto Zauli è il nuovo allenatore della Juventus Under 23. L'ex talentuoso fantasista era già nel club bianconero e guidava dalla panchina la formazione under 19, che aveva trascinato verso la zona Playoff scudetto, in semifinale della Coppa Italia di categoria e, per la prima volta nella storia del club torinese, agli ottavi di Uefa Youth League.

Zauli prende il posto di Andrea Pirlo, promosso allenatore della prima squadra dopo l'addio di Maurizio Sarri. Zauli avrà nel proprio staff l'ex difensore Mirko Conte come secondo, Stefano Cellio sarà il preparatore atletico assieme a Daniele Palazzolo, mentre Cristiano Lupatelli allenerà i portieri.

