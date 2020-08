Festival Tv e Nuovi Media, 60 ospiti a settembre

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - Rinviato lo scorso maggio a causa del Coronavirus, è online il programma del Festival della Tv e dei Nuovi Media, che quest'anno si svolge dal 4 al 6 settembre.

A Dogliani, nelle Langhe Cuneesi, la nona edizione della manifestazione prevede venti incontri con oltre sessanta ospiti, tutti dal vivo e in presenza nonostante le difficoltà legate al Covid. Modalità di accesso e di prenotazione per ogni singolo incontro saranno rese note a breve su www.festivaldellatvb.it e sui suoi canali social.

Tra i protagonisti dell'edizione 2020 il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, Diletta Leotta, Corrado Formigli e Alessandro Borghese, i direttori dei principali giornali italiani, editori come Urbano Cairo e Carlo De Benedetti, l'amministratore delegato dell'ANSA, Stefano De Alessandri, e quello della Rai, Fabrizio Salini. (ANSA).