Omicidio-suicidio, carabiniere ferito in lite tra parenti

(ANSA) - VINOVO, 31 LUG - E' scoppiata una lite tra i familiari della coppia morta in un omicidio-suicidio a Vinovo (Torino). Un carabiniere intervenuto per sedare gli animi è rimasto ferito.

E' successo davanti all'appartamento in via Tetti Rosa 17 dove, secondo una prima ricostruzione, la guardia giurata Gianfranco Trafficante, 48 anni, ha ucciso a colpi di pistola la compagna Emanuela Urso, 44 anni, e poi si è tolto la vita. Sul posto sono arrivati i genitori della donna, che hanno insultato il fratello, anche lui presente. Tra i due uomini, in seguito, è sorta una colluttazione. Il carabiniere che cercava di dividerli è rimasto ferito. (ANSA).