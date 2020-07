Cerrato e Lobina all'Evergreen Fest

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - All'Evergreen Fest, il festival che porta al Parco della Tesoriera di Torino fino al 16 agosto, 241 artisti, 60 spettacoli, concerti di musica classica, presentazioni di libri e progetti, offre nel weekend due degli appuntamenti più attesi: sabato primo agosto con Andrea Cerrato, cantautore con 200.000 iscritti su Youtube, concorrente di The Voice, edomenica 2 agosto con Maurizio Lobina, fondatore degli Eiffel 65, il più famoso gruppo di eurodance italiano. Andrea Cerrato è fautore del progetto hitaliane, composto di canzoni famose straniere tradotte non in maniera letterale, ma cercando di preservarne il senso. Lobina, fondatore degli Eiffel 65, è vincitore di Dischi Diamante, Multiplatino e Oro, il Bmi Award e il World Music Award.

Evergreen Fest è un progetto di Tedacà, che lo organizza dal 2002, sostenuto da Città di Torino e Fondazione per la Cultura, nell'ambito di Torino a Cielo Aperto, con main sponsor Iren, selezionato dal bando Corto Circuito 2020 - Piemonte dal Vivo. (ANSA).