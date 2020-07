Fai: la Cuneo-Ventimiglia-Nizza fra i Luoghi del cuore

, (ANSA) - TORINO, 23 LUG - La Cuneo-Ventimiglia-Nizza, detta La Ferrovia delle Meraviglie, è uno dei 'Luoghi del cuore' più votati dagli italiani nell'ambito dell'omonima classifica promossa ormai da dieci anni dal Fai in collaborazione con Intesa San paolo per censire valorizzare il patrimonio italiano e le sue bellezze.

Quest'anno, così' particolare per via della pandemia, ha visto esprimere da parte degli italiani un record di voti, oltre 650.000. In cima alla classifica ci sono il Castello e il Parco di Sammezzano a Reggello (Firenze), il Ponte dell'Acquedotto a Gravina, in Puglia e la città di Bergamo. Si può votare fino al 15 dicembre.

Per quanto riguarda il Piemonte, tra i siti più votati, dopo la linea ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, realizzata duecento anni fa, 50 chilometri tra Piemonte, Liguria e Francia che sfidano i limiti fisici con un dislivello di mille metri, ci sono il Lago d'Orta e il suo ecosistema (Novara), l'Abbazia della Sacra di San Michele di Sant'Ambrogio nel torinese, il Trenino Biella-Oropa, i Casoni dei Risciotti (Alessandria,) e l'Ospedale e la Chiesa di Ignazio Gardella ancora ad Alessandria. (ANSA).