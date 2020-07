Cineambiente Valchiusella, film e passeggiate nella natura

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - La terza edizione di CinemAmbiente in Valchiusella, non solo si svolgerà regolarmente dal 30 luglio al 9 agosto 2020, nonostante il Covid, ma avrà un valore ancora maggiore, anche grazie alla collaborazione con Slow Food, per il tema, la tutela dell'ambiente, per lo sviluppo del turismo di prossimità e come preludio dei futuri festival Cineambiente di Torino e anche di Terra Madre-Salone del Gusto, rassegna, quest'ultima, per la prossima edizione sarà spalmato su 6 mesi, dall'8 ottobre 2020 all'aprile 2021.

Il programma di CinemAmbiente in Valchiusella, composto di 8 film, passeggiate e molti incontri a tema di grande interesse per chi ha cuore ambiente e benessere, è stato presentato in Regione Piemonte da Gaetano Capizzi, presidente Associazione Cinemambiente, Roberto Burdese del Comitato esecutivo internazionale Slow Food, Domenico De Gaetano, direttore del Museo del Cinema di Torino, presenti alcuni sindaci della Valchiusella "terra povera ma ricca di tradizioni, natura e gente che se ne cura", ha detto Capizzi. Burdese ha aggiunto come il festival sia inserito nel progetto europeo Cine di cui Slow Food è capofila, mirato a portare il cinema nei territori dove non ci sono più sale. Apre il festival il 30 luglio, a Brosso, 'La Glace et le Ciel' di Luc Jacquet sui segreti dei ghiacci polari. (ANSA).