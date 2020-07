Scarpa d'Oro; Lewandowski comanda, poi Immobile e CR7

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Tutto invariato ai vertici della classifica per la Scarpa d'Oro di miglior bomber europeo. Il polacco Robert Lewandowski (Bayern Monaco) guida con 68 punti, seguito da Ciro Immobile (Lazio) a 58. Cristiano Ronaldo (Juventus) è a 56, gli stessi di Timo Werner (Lipsia) che, però, non potrà andare oltre, dal momento che la Bundesliga si è conclusa. Stesso discorso per il norvegese Erling Haaland (Borussia Dortmund), 5/o e fermo a 50; seguono Jamie Vardy (Leicester) e Leo Messi (Barcellona) a 46. Karim Benzema (Real Madrid) è 9/o a 42 lunghezze, il belga Romelu Lukaku (Inter) 10/o con 40 punti, gli stessi di Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) e Danny Ings (Southampton). (ANSA).