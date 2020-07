Serie A: Juventus-Atalanta 2-2

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Juventus e Atalanta pareggiano 2-2 a Torino in un anticipo della 32/a giornata di serie A. I bianconeri allungano a +8 il vantaggio sulla Lazio, seconda in classifica. Una doppietta dal dischetto di Ronaldo salva la Juve, sempre costretta a rincorrere i bergamaschi in vantaggio prima con Zapata e poi con Malinovskyi. (ANSA).