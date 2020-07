Aeroporti, Vueling riprende operatività da Torino

(ANSA) - TORINO, 09 LUG - Vueling, la compagnia aerea parte del gruppo Iag, riprende l'operatività dall'aeroporto internazionale di Torino Caselle con la connessione diretta per Barcellona. Il primo volo per la città catalana è previsto domenica 2 agosto. Per tutto il mese di agosto, infatti, la compagnia opererà dall'aeroporto di Torino 2 collegamenti a settimana per Barcellona, il venerdì e la domenica.

Per l'estate 2020 Vueling offre la possibilità di viaggiare rendendo operative in Italia 45 rotte da 15 aeroporti sul territorio nazionale. Inoltre, i passeggeri italiani avranno l'opportunità di avere una connessione - via Barcellona - con molte delle 80 rotte dirette che la compagnia offrirà nei prossimi mesi. Da Barcellona, infatti, ;;Vueling riprende i collegamenti con l'Italia, il Regno Unito, il Portogallo, la Germania, i Paesi Bassi, il Belgio, la Svizzera e i paesi nordici. In Spagna, la Compagnia riprende le operazioni anche ad Alicante, Bilbao, Siviglia, Maiorca, Ibiza, Tenerife, Gran Canaria, Santiago de Compostela, La Coruña, Vigo, Asturie, San Sebastián, Madrid, Saragozza, Valladolid, Minorca, Valencia, Granada, Almería, Jerez, Fuerteventura, Lanzarote e La Palma.

"Siamo davvero felici di poter tornare a volare da Torino Caselle e offrire ai nostri clienti la possibilità di riprendere a viaggiare verso l'Europa. Durante l'attesa ci siamo preparati al meglio: abbiamo adottato severe misure per la sicurezza e l'igiene sia a bordo dei nostri aerei sia durante le operazioni a terra, a partire dalla coda per il check-in, per garantire ai nostri passeggeri voli sicuri" commenta Charlotte Dumesnil, director of international Markets Developement. (ANSA).